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Spor

Messi, futbolu bırakmadan önce Arjantin'de oynamak istiyor BUENOS AİRES (A.A)

12 Ocak 2012 12:01

-Messi, futbolu bırakmadan önce Arjantin'de oynamak istiyor BUENOS AİRES (A.A) - 12.01.2012 - İspanya'nın Barcelona takımının Arjantinli forveti Lionel Messi, futbolu bırakmadan önce ülkesindeki bir takımda forma giymek istediğini söyledi. Messi, Arjantin'de yayımlanan Ole gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa'da futbol oynadığı sürece Barcelona'dan ayrılmak istemediğini belirterek, ''Futbolu bırakmadan önce ülkemde oynamak istiyorum. Arjantin'de oynamak hayalim ve bunu gerçekleştireceğim'' dedi. Üçüncü kez üst üste ''Altın Top'' ödülünü kazanan Messi, bu ödülü 3 kez kazanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, ancak şu anda hafta sonunda oynayacakları Osasuna maçını düşündüğünü ifade ederek, ''La Liga'da puan kayıplarına son vermemiz gerekiyor'' diye konuştu. Barcelona, La Liga'da lider Real Madrid'in 5 puan gerisinde yer alıyor.

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