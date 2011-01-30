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Spor

Messi, bir kez daha, yılın futbolcusu

23 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lionel Messi FIFA'nın yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

30 Ocak 2011 02:00

T24 - 23 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lionel Messi FIFA'nın yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Messi böylece dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü iki yıl üstüste kazanan futbolcular arasına ismini yazdırdı.

Messi'i böylece yılın futbolcu adayları olan Iker Casillas, Gerard Pique, Carles Puyol, Maicon, Lucio, Xavi, Andres Iniesta, Wesley Sneijder, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve David Villa'yı geride bırakmış oldu.

Messi'nin milli takımı Arjantin'le Güney Afrika'daki dünya kupasında başarılı olmamasına rağmen, yılın futbolcusu seçilmesi klübü Barselona'daki sıradışı performansına bağlandı.


Hamit'e yılın golü ödülü

Türk Milli takımında oynayan Hamit Altıntop ise Kazakistan maçında attığı gol ile FIFA tarafından verilen Puşkaş-Yılın golü ödülünü kazandı.

Ödül töreninde Real Madrid takımının Portekiz'li teknik direktörü Jose Mourinho da yılın teknik direktörü ödülünü hakeden isim oldu

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