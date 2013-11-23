'Messi Barcelona'dan ayrılarak Fransa'nın yolunu tutacak'

Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımından ayrılacağı öne sürüldü.

Menajer Francois Gallardo, katıldığı bir televizyon programında Lionel Messi'nin sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını iddia etti.

Gallardo bu iddiasını şöyle savundu: Messi, Barca'nın kendisini kandırdığına inanıyor. Eylül ayının sonlarında, mukavelesinin uzatılması ve ücretinin artırılması konusunda anlaşmışlardı. Ama kulüp bu anlaşmayı yerine getirmedi.

Messi, 13 yaşındayken Arjantin 'den Barcelona'ya geldi. Bu yılın şubat ayında anlaşmasını, yıllık net 16 milyon Euro'ya 2018 yılına kadar uzattı. Bu anlaşmaya, en az 250 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kulüpten ayrılabileceği maddesi de konuldu. Gallardo, Messi'nin başka bir kulüple el sıkıştığını, şubat veya mart ayında anlaşmanın resmiyete döneceğini iddia etti. Gallardo isim vermede de, bahsedilen kulübün Paris St. Germain olduğu belirtiliyor.