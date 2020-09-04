Messi, Barcelona'da kalacağını açıkladı!

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, İspanyol ekibinden ayrılmayacağını açıkladı.

Ağustos ayında kulüpten ayrılma isteğini yönetime ileten Arjantinli efsane, bu kararından vazgeçti.

Goal İspanya'dan Ruben Uria'ya özel bir röportaj veren 33 yaşındaki süper yıldız, Katalan devinde kalmaya karar verdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Barcelona'da devam edeceğim. Her ne kadar gitmek istemişsem de, saha içindeki tavrım değişmeyecek. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Ben her daim kazanmak isteyen biriyim. Yarışmacıyım ve herhangi şeyde kaybetmeyi sevmiyorum. Kulüp için, soyunma odasın için ve kendim için en iyisini istiyorum.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gerekli desteği alamadığımızı söylemiştim. Esasen şimdi ne olacak bilmiyorum. Yeni bir antrenörümüz ve yeni fikirleri var. Bu iyi bir şey ama takımın buna nasıl yanıt vereceğini ve bunun bizi en üst seviye futbolda nereye getireceğini görmemiz lazım.

Benim söyleyebileceğim şey şu: Barcelona'da kalıyorum ve bu takım için en iyimi ortaya koyacağım."