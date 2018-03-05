T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi 600. golünü attı, Barcelona farkı 8'e çıkardı

Katalan ekibi, 26. dakikada Lionel Messi'nin frikikten attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı

05 Mart 2018 00:42

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında lider Barcelona, Camp Nou Stadı'ndaki kritik maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i konuk etti.

Katalan ekibi, 26. dakikada Lionel Messi'nin frikikten attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Barcelona'nın Arjatinli yıldız oyuncusu Messi, resmi maçlardaki gol sayısını 600'e yükseltti. 30 yaşındaki futbolcu, gollerinin 539'unu Barcelona, 61'ini ise Arjantin Milli Takımı formasıyla attı.

Barcelona, bu skorla puanını 69 yaparak en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı.

Öte yandan maçın başında, geçen hafta 68 yaşında hayatını kaybeden Barcelona’nın eski oyuncusu Enrique Castro (Quini) ile bugün yaşamını yitiren Fiorentina'nın kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu Davide Astori için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ETİKETLER

MessiBarcelona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24