Messi, 15 milyon dolara uçak aldı

Messi, mal varlıklarına özel bir uçak ekledi. Arjantinli oyuncu, ailesi için 16 koltuklu bir uçak satın aldı.

Arjantin merkezli internet sitesi Doble Amarilla, Lionel Messi'nin İspanya ile Arjantin arasındaki yolculuğu daha kolay yapabilmesi için özel bir uçak aldığını duyurdu. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elinde bulunduran yıldız oyuncu, 2004 model Gulfstream V uçağı için 15 milyon dolar ödedi.

Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı uçağı Arjantin'de kaydettirdi.

16 koltuklu uçağın içinde iki banyonun ve 2 mutfağın olduğu kaydedilirken, Messi'nin özel isteğiyle uçakta değişiklikler yapıldı.

Uçağın kuyruğuna Lionel Messi'nin isteğiyle 10 numarası yazıldı. Ayrıca uçağın merdivenlerine de aile üyeleri Leo, Antonella (eşi), Thiago, Ciro ve Mateo'nun isimleri yazıldı.