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Kültür-Sanat

Meşrutiyet'in izleri

1908 Meşrutiyet Devrimi'nin 100'üncü yılında bu döneme âit kartpostallar ve madalyalar sanatseverlerle buluşuyor.

25 Temmuz 2008 03:00

1908 Meşrutiyet Devrimi'nin 100'üncü yılında bu döneme âit kartpostallar ve madalyalar sanatseverlerle buluşuyor.

'Yadigâr-ı Hürriyet' sergisinde İstanbullular, Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'ndan getirilen Meşrutiyet kartpostalları ve madalyalarını izleme şansı bulacak.
Sergi, Osmanlı Devleti'ni oluşturan farklı unsurların kendi millî kimliklerini örtmeksizin birlikte giriştikleri ilk ve son siyâsî hareket olan 1908 Meşrutiyet Devrimi'nin 100'üncü yılında Osmanlı tarihinin bu  dönemi üzerine düşünme fırsatı verecek.
Bugün başlayan sergi, Tophane'deki Tütün Deposu'nda sanatseverlerle buluşuyor. 

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