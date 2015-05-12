Meslekten ihraç edilen savcı Zekeriya Öz: Yazıklar olsun bağımlı HSYK'ya!

HSYK, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını düzenleyen savcılar; Zekeriya Öz, Muammer Akkaş, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve hâkimi Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

Kararın ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Zekeriya Öz, ''Haberler doğruysa HSYK yetki gaspı yapmıştır. Verdiği karar yok hükmündedir verdiği kararda milletinden gecikmeden ötürü özür de dilememiştir" dedi. Öz, "HSYK anayasa ve yasaları çiğneyerek savunmamızı dahi almadan yukardan aldığı talimatla bu kararları vermiştir yazıklar olsun bağımlı HSYK'ya'' dedi.

Zekeriya Öz'ün Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle: