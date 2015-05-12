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Meslekten ihraç edilen savcı Zekeriya Öz: Yazıklar olsun bağımlı HSYK'ya!

'HSYK'nın verdiği karar yok hükmündedir'

12 Mayıs 2015 17:02

HSYK, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını düzenleyen savcılar; Zekeriya ÖzMuammer AkkaşCelal KaraMehmet Yüzgeç ve hâkimi Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

Kararın ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Zekeriya Öz, ''Haberler doğruysa HSYK yetki gaspı yapmıştır. Verdiği karar yok hükmündedir verdiği kararda milletinden gecikmeden ötürü özür de dilememiştir" dedi. Öz, "HSYK anayasa ve yasaları çiğneyerek savunmamızı dahi almadan yukardan aldığı talimatla bu kararları vermiştir yazıklar olsun bağımlı HSYK'ya'' dedi.

Zekeriya Öz'ün Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

 

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