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Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 8 öğretmen serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 8 öğretmenden 4'ü, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı

07 Mart 2018 20:47

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 8 öğretmenden 4\'ü, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 Mart Cuma günü meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8\'i kadın 15 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen 4 kişi, nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Öte yandan 7 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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