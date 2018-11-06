Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, adliyede

HSK tarafından meslekten ihraç edildikten bir gün sonra gözaltına alınan eski Şemdinli savcısı Ferhat Sarıkaya, ek gözaltı süresi için Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) tarafından meslekten ihraç edildikten bir sonra gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 4 gün sonra ek gözaltı süresi alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıkaya hakkında ''FETÖ üyeliği'' suçlamasıyla soruşturma başlatmış, eski savcı 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Eski savcı Ferhat Sarıkaya, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Umut Kitabevi'nin bombalanmasından sonra hazırladığı iddianameyle gündeme gelmişti. Sarıkaya, iddianamede o dönem Genelkurmay Başkanı olmaya hazırlanan Yaşar Büyükanıt'ın ismini geçirmişti. Sarıkaya, Büyükanıt'ın ismini Büyükanıt’ın dosyaya dahil edilmesini daha sonra davaya bakan ve darbe girişimi sonrasında tutuklanan Yargıtay üyesi Hâkim İlhan Kaya’nın istediğini söylemişti. Sarıkaya, İlhan Kaya’nın kendisine Fethullah Gülen'in “Böyle bir kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakılacak, bu da size bir vasiyetimdir” dediğini söylemişti.

Ferhat Sarıkaya, 12 yıl önce, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi genel sekreteri Enver Arpalı'nın cezaevinde intihar etmesine yol açan "yolsuzluk" soruşturmasını da "paralel örgüt tarafından organize edildiğini" söylemişti.

Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuş, 2016 yılında açığa alınmıştı.