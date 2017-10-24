Meslekten ihraç edilen binbaşı FETÖ'den tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Jandarma Binbaşı Ümit E., Eskişehir\'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen Jandarma Binbaşı Ümit K., Eskişehir\'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ümit E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir H tipi Cezaevi\'ne gönderildi.