T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

   Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)  ÜSKÜDAR'da servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti

07 Mayıs 2018 13:47

 

 Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)  ÜSKÜDAR\'da servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumu ağır...
Olay, saat 07.00 sıralarında Üsküdar\'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi. Ahmet T., araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti. Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk\'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ahmet T., ise polis tarafından gözaltına alındı. 

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EĞRİDHAHastaneyeOlayKuvvetMüdürlüğüGece KartallarıAhmetBuKocatürkHaydarpaşa Numune EğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24