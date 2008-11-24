Mesleki eğitime yoğun ilgi

Son yıllarda artan ara eleman sıkıntısı için önemli eleman kaynağı olan mesleki ve teknik okullara talep önemli oranda artarken, mesleki ve teknik eğitimin toplam ortaöğretim içindeki oranı yüzde 42,58’e ulaştı.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla son yıllarda hayata geçirdiği projeler meyvelerini vermeye başladı. Mesleki eğitime olan talep artarken, son yedi yılda önemli oranda talep artışı yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2001-2002 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim kurumlarında toplam 6 bin 389 okulda 2 milyon 855 bin 851 öğrenci öğrenim görürken, bu sayı 2008-2009 eğitim döneminde 8 bin 660 okulda 3 milyon 324 bin 158 öğrenciye kadar çıktı. Yedi yılda ortaöğretimde 2 bin 271 okul artışı yaşanırken, öğrenci sayısındaki artış ise 468 bin 307 oldu.



Özellikle son yıllarda artan ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli kaynak yolarak gösterilen mesleki ve teknik eğitime okullarına devam eden öğrenci sayısı 2001-2002 eğitim öğretim döneminde 947 bin 358 iken, bu yıl 1 milyon 415 bin 516’ya kadar ulaştı. Mesleki eğitimdeki artış neredeyse tüm ortaöğretimdeki öğrenci artışına ulaşarak 468 bin 158 gibi rekor düzeyde oldu.



Mesleki eğitimdeki okul sayısı ise yedi yıl önce 3 bin 750 iken bu yıl 4 bin 602’ye kadar yükseldi. 2001-2002 eğitim öğretim döneminde yüzde 33.17 olan mesleki ve teknik eğitimin toplam ortaöğretim içindeki oranı, bu yıl yüzde 42,58’e kadar ulaştı. Mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim gören kız öğrenci sayısında önemli oranda artış olduğu gözlemlendi. 2001-2002 eğitim öğretim döneminde 356 bin 527 olan mesleki ve teknik eğitimdeki kız öğrenci sayısı yedi yılda yüzde 59.73 oranında artış görerek 2008-2009 eğitim öğretim döneminde 596 bin 809’a ulaştı.



























