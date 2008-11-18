'Mesleki eğitime 540 milyon YTL ayrıldı'

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Hükümet'in 2009 yılı için yaygın öğretim faaliyeti olarak meslek edindirmek üzere 540 milyon YTL ayırdığını bildirdi.



Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kız Teknik Eğitimi Genel Müdürlüğü Koordinesinde Bakanlık ile Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YEDİSEF) arasında Başöğretmen Salonu'nda imzalanan "Eğitimde İşbirliği" protokolü imza törenine katıldı.



Konuşmasında yiyecek sektörünün potansiyeline değinen Çelik, "Ne kadar kriz olursa olsun kriz, en son bu yemek sektörünü vurur. Çünkü insanlar her şeyden vazgeçer ama yemekten vazgeçmez" diye konuştu. Birçok yatılı okulun yemek verirken hizmet satın almaya başladığını

söyleyen Çelik, bu alanda eğitimli insanlarla, bilimsel çalışmalar yapılmasının önemine değindi. Bakan Çelik, imzalanacak protokol ile bu sektörde çalışan insanların eğitileceğini, yaygın, örgün eğitime devam edenlerin de federasyona bağlı şirketlerde çalışarak, pratik yapabileceklerini belirtti.



Sağlık Bakanlığı ile birlikte "obezite" ile savaşmaya kararlı olduklarını da ifade eden Çelik, "AB Öykü Yarışması ödül törenine katıldım. Üzülerek söylüyorum. Kürsüye çıkan her 4 çocuktan 1'i obezdi" dedi. Çelik, çocuklara sağlıklı beslenme alışkınlığı kazandırılmasının ve vasıflı elemanların çalışmasının önemini vurguladı. Bakanlığın sektörlerin istediği vasıfta eleman yetiştirmek zorunda olduğunun altını çizen Çelik, bu yıl mesleki teknik eğitime kaydolan öğrenci

sayısında, imam hatip liseleri hariç geçen seneye göre yüzde 21,5 artış olduğunu kaydetti. Çelik, "Meslek edindirmek amacıyla, 2009 yılında hükümetimiz mesleki ve teknik eğitim için ekstra, kendi bütçelerimiz hariç olmak üzere yaygın öğretim faaliyeti olarak meslek edindirmek için 540 milyon YTL para ayırdı. Sektörlerle işbirliği yaparak bu parayı harcayacağız" diye konuştu.



MEB Kız Teknik Eğitimi Genel Müdürü Emine Kıraç, çalışmalarına değinerek, Türk ekonomisi için nitelikli iş gücünün önemli olduğunu vurguladı. YEDİSEF Genel Başkanı Necat Aydın yemek sektörünün en değerli kaynağının insan kaynağı olduğunu belirterek, insan kaynağı için de mutlaka eğitimin olması gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

