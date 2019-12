Meslek Yüksekokullarında reform

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, meslek yüksekokullarında yeni bir yapılanmaya gideceklerini belirterek, bu okullarda üç sömestr uygulaması başlatacaklarını bildirdi.



Özcan, yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik eğitim alanında "çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini" ifade etti. Özcan, bu konuda, üniversitelerin ve ilgili tarafların görüşleri alınarak hazırlanan kanun değişikliği çalışmasının yakın zamanda Meclis'e sunulacağını kaydetti. Meslek yüksekokullarında "yeni bir sisteme geçileceğini" belirten Özcan, bir ders yılının üç sömestre çıkarılacağını, bu sürenin yarısının uygulamalı, yarısının teorik olacağını ancak toplam öğretim süresinin yine 2 yıl kalacağını ifade etti.



Bu değişiklikleri Avrupa ve ABD'deki benzer okullarla müfredatların eşitlenmesi amacıyla gerçekleştireceklerini anlatan Özcan, şöyle konuştu:



"Örneğin Almanya'da bu okullar 3 yıl. Burada bir sorun çıkıyor. Almanya'da tam muadili yok. Onlar üniversite seviyesinde 3 yıllık okullar. Hiç olmazsa 3 sömestre çıkarsa daha hazır hale gelebiliriz. Hiç olmazsa oradaki 2 yıla karşılık gelsin burada aldıkları eğitim. 1 yıl fazla okuyarak çocuklar orada lisans tamamlama hakkını elde etsin diye düşünüyoruz."



Meslek yüksekokullarının sanayi ile yakın ilişki kurmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Özcan, uygulamalı derslerin bu ilişkiyi güçlendireceğini belirtti. Özcan, "Çocukların sanayiyle direkt ilişkileri olacak, orada ne yapıldığını bilecekler. Eğitimlerinin bir kısmını orada

alacaklar ve okulu bitirdiklerinde de kolayca iş bulacaklar" dedi. Meslek liselerinde öğrencilerin sigortalandığına ve belli oranda ücret verildiğine işaret eden Özcan, bu imkanların meslek yüksekokulu öğrencilerine de sağlanması gerektiğini belirtti. Özcan, "Uygulamadayken öğrencilerin sigortalı olmasına, küçük bir maaş almalarının sağlanmasına çalışacağız. Yoksa çekici olmaz. Niye gitsin öğrenci meslek yüksekokuluna" diye konuştu.



Her bölüme danışma kurulu



"Meslek yüksekokullarının hakettikleri yerde durmadıklarına inanıyorum" diyen Özcan, bu okullarda "danışma kurulları" oluşturacaklarını bildirdi. Özcan, şunları kaydetti:



"Her okulun sabit bir danışma kurulu olacak. Bir de her program için 3'er kişilik bir başka danışma kurulu daha olacak. Mesela orada marangozluk ile ilgili bir bölüm varsa 3 kişiden oluşan danışma kurulu olacak. Bu danışma kurulları ne tip elemana ihtiyaç varsa onu okul idaresine bildirecekler, müfredatı beraber oluşturacaklar. Senede bir-iki defa toplanacaklar, müfredatı gözden geçirecekler. Böylece buradan mezun olanlar dışarda ihtiyaç duyulan

kişiler olarak yetişmiş olacak." Özcan, konuyu paylaşmak ve danışma kurullarının nasıl oluşturulacağını saptamak amacıyla Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın yanı sıra TÜSİAD, TOBB gibi meslek kuruluşlarının

yetkilileriyle görüşmeyi planladığını bildirdi. Özcan, danışma kurullarını, diğer üniversiteler için kurmak istediklerini de söyledi.



Teknoloji fakülteleri



YÖK Başkanı Özcan, teknik eğitim fakültelerinin kapatılarak yerine "teknoloji fakülteleri" kurulacağını bildirdi.



Teknoloji fakültelerinden "uygulama mühendisleri" mezun edileceğini kaydeden Özcan, "Bu uygulamalı mühendisler, dizayn yapıp planlayan mühendislerden farklı olarak, bizzat işin başında olup işçilerle işi yürüten insanlar olacak. Bizim ekonomimizin buna ihtiyacı var" diye konuştu. Özcan, teknik eğitim fakültelerinin mevcut öğrencilerini mezun edinceye

kadar açık kalacağını belirtti. Avrupa'daki sistemde teknik okulların eşdeğerinin bulunmadığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:



"Avrupa, ABD gibi ülkelerde hangi okullar varsa biz de aynı okulları burada kurmak istiyoruz. Okullar arasındaki değişim programlarını yapabilmek için, iyi duruma getirebilmek için bunu yapmak zorundayız. Eşdeğeri olmayan bir okulun mobilite yapma şansı olmuyor. Onun için bu okulların yapılarını değiştirmemiz lazım. Bu, Türkiye için son derece yararlı olacaktır. Teknoloji

fakültelerinin mezun ettiği insanlar ekonomimizin, endüstrimizin ihtiyaç duyduğu insanlar olacak. Bunlar ekonomiye renk getirecekler, epeyce katkıları olacak diye düşünüyoruz."