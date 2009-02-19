Meslek yüksek okulları 3 yıla çıkarılıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, meslek yüksek okullarındaki en önemli problemlerden birisinin İngilizce olduğunu belirterek, "Meslek Yüksek Okullarına hazırlık sınıfı koymayı düşünüyoruz. Vakıf üniversitelerinde önümüzdeki yıldan itibaren bunu uygulayacağız daha sonra da devlet üniversitelerinde bunu yaygınlaştıracağız" dedi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan Amerika ziyareti ve yapılacak değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan, Amerika'da Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin çift diploma hakkına sahip olabilmeleri için Midwest Universities Consortium in International Activities (MUCIA) ile bir işbirliği yaptıklarını belirterek, "Hem Türkiye'deki hem de Amerika'da ki devam ettikleri okuldan çift diploma alıyorlar. Son derece başarıyla çalışıyoruz. Öğrenci alımı 2005 yılında başladı bin 700 öğrenciye çıktık. Biz aynı projeyi başka bir üniversite ile Amerika'da yapmak istedik. SUNY'nin dışında başka bir üniversite ile işbirliği içerisine girmemizin nedeni Newyork'un yaşamak için pahalı bir yer olmasıdır. Bir de üniversitelerin ücretleri harçları pahalı. Hem pahalı olan okullardan uzaklaşalım onlara bir rakip bulalım diye bu Mucia denilen Amerika'nın devlet üniversitelerine gittik. Bundan sonra öğrencilerimizin bir kısmının Suny'ye değil de mucia gitmesini istiyoruz. Bu hem öğrencinin harcayacağı para bakımından hem de alacağı eğitim kalitesi bakımından çok daha iyi olacak. Böylelikle Suny'ye de bir rakip çıkacak" dedi.



"Çift diploma sahibi olacak"



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Amerika’daki çalışmaları kapsamında mesleki ve teknik eğitim konusunda da girişimlerde bulunduğunu söyledi. Özcan, meslek yüksek okullarını da 1+1 iki diploma modeli getirmek istediklerini belirterek, "Öğrenciler bir yılını burada bir yılını da Amerika'da harcasınlar. İki diploma alsın istiyoruz ama orda da bir İngilizce problemimiz var. Meslek yüksek okullarının hepsinde İngilizce yok bazılarında var. Turizmle filan alakalı olanlarda var ama büyük bir kısmında yok. Bundan sonra yapmak isteğim şeylerden birisi de meslek yüksek okullarına bir yıl hazırlık koyup öğrencilerimizin İngilizce öğrenmesini ve sonra da bu bir artı bir programlarından yararlanmalarını sağlamaktır. Bununla da uğraştık ve burada da olumlu adımlar atıldı. Ama biz buradaki İngilizce barajını nasıl aşabiliriz diye düşünüyoruz. Onun için 7 tane devlet 5 tane de vakıflardan meslek yüksek okulu seçtik.



Vakıflarda İngilizce meselesi biraz daha iyi durumda. Onlar hemen programa dahil olabilecek. O kapasiteyi kullanmak istiyoruz. Devlette de bilen öğrencilerimiz arasından bazılarını bu imkanı sağlamak istiyoruz. 11 Martta burada bu okulların müdürleri ile bir toplantı yapacağız. Bu öğrenci ve öğretim yollama işini nasıl yapabiliriz diye kendileri ile görüş alışverişi içinde olacağız" dedi. Amerika ziyaretinde görüştükleri bir diğer konunun da mesleki ve teknik eğitimin dışında uzaktan eğitim konusu olduğunu anlatan YÖK Başkanı Özcan, uzaktan eğitimin alınması konusunda da çeşitli ortaklıklar düşündüklerini söyledi. Oradaki bir programa buradan öğrencilerin kayıt olması ve onların buraya gelip teknik yardımda bulunup bazı üniversitelerle Türkçe olarak bu programları geliştirmeleri gibi çalışmalar olacağını ifade eden Özcan, "Uzaktan eğitimi İngilizce öğretimine Türk yükseköğretim kurumlarında nasıl arttırabiliriz diye düşünüyoruz. Çok da ilerlediğimizi söyleyemeyiz. Kütlesel bir proje ile bu işi halletmek istiyoruz. Bütün üniversitelerimizde aynı anda başlayıp ciddi bir uzaktan eğitimi İngilizce yapmak istiyoruz.



Çıkış yolunu bulamadık ama üzerinde çalışıyoruz bazı veriler de elde ettik. Küçük çapta denemelerimiz birkaç üniversitede olacak. Başarılı olursa bunu diğer üniversitelere yaymayı düşünüyoruz. Bunu da yeni kurulan üniversitelere düşünüyoruz. Oradaki yapı çok belirginleşmeden uzaktan eğitime uygun bir yapı kurulsun o yapı üzerine diğer programlar inşa edilsin diye düşünüyoruz. Yeni olanlardan başlayıp eski olanlara doğru hareket edeceğiz ama başarılı olmamız lazım. İngilizce meselesine çok önem veriyoruz. Eğer İngilizce meselesi olmasa önümüzde bu işbirliklerinde çok daha iyi yol alabilirdik. İngilizce her zaman bir problem olarak karşımızda duruyor onu halletmemiz lazım. Durmadan onun üzerinde düşünüyorum bu nasıl halledebiliriz diye oldukça zor bir mesele. Zannediyorum yakında bir iki alternatif çözüm bulabileceğiz" diye konuştu.



"Meslek yüksek okullarına hazırlık şartı"



Özcan, Meslek Yüksek Okullarındaki en önemli problemlerden birisinin de İngilizce olduğunu belirterek, yapmayı düşündüğü bir değişikliğin de bu okullara hazırlık sınıfı koymak olduğunu açıkladı. Hazırlık sınıfını da mecbur tutmak istediklerinin altını çizen Özcan, "Hazırlık okulunu mecbur kılarsak iki sene ya da üç senede verim alacağız. O da üç senelik bir zaman kaybı gibi geliyor ama bir yerden başlamak zorundayız. Maalesef bunlar geçmişte ihmal edilmiş şeylerdir. Bu konulara önem verilseydi bugün çok daha iyi bir konumda olabilirdik" dedi. Özcan, özellikle vakıf üniversitelerine ait meslek yüksek okulları ile bu işi yapabileceklerini belirterek, orada ingilizce probleminin bulunmadığını ve Amerikada eğitim görme bakımından da sorun yaşanmayacağını dile getirdi. Özcan, Mart ayı içerisinde de vakıf üniversitelerinin müdürleri ile YÖK'de biraraya gelip hazırlık sınıfları ve Amerikada eğitim görme ve çift diploma konularında görüf bir artı bir programlarından yararlanmalarını sağlş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.



"Yeni ÖSS ile sınavsız geçişte kalkıyor "



ÖSS'de ki yeni değişiklik ile birlikte Meslek Yüksek Okullarına da sınavsız geçişin kaldırılacağını dile getiren Özcan, "Yeni sistemle birlikte sınavsız geçişte kaldırılacak artık sınavlı geçiş olacak. Sınavlı olduğu zaman bu okulların prestijleri daha iyi olacak. İnsanlar eskiden bu okullara verdikleri önemi tekrar kazanacaklar. Sınavla girildiği için bir değeri olacak bu okulların şimdi maalesef o değer yok. Öğretim kalitesi de çok tatmin edici değil. Biz sınavlı girişle birlikte oradaki kalitenin de yükseleceğini düşünüyoruz. Çocukların da önleri açılacağı için hem yatay hem de dikey geçişleri artırmayı düşünüyoruz. Yani öyle bir sınır olmasını istiyoruz. Bu okullara girebilmek için torpil gerekiyordu. Elektrik bölümüne girmek için bazı öğrencilerin babaları torpil ararlardı.



3-5 yıl içerisinde o olacaktır hele teknoloji fakültelerini ileriki yıldan itibaren kurar çalıştırmaya başlarsak meslek okullarından buraya geçişlerde çok kolay olacak. Başarılı öğrenciler için çok kolay olacak. Zannediyorum Türkiye'nin çehresi değişecek. Mühendis yetiştiren bu okullar Türkiye'nin çehresini değiştirecektir" şeklinde konuştu.



"Katsayı engel olmayacak"



Yeni ÖSS sisteminde katsayı olmayacağını ancak üniversitelerin taleplerine ilişkin çocukların başta bir imtihana gireceklerini anlatan YÖK Başkanı Özcan, "Genel kültür ve genel yetenek imtihanına ondan sonra alanlarla ilgili yani toplam bir öğrencisinin 7 tane puanı olacak. Üniversiteler bu yedi puanın herhangi bir kombinasyonu ile öğrenci alabilirler. İşte diyebilir ki birinci aşamada şu puanı alsın matematikten geometriden, fizikten kimyadan onların beşini seçer iki de birinci kademeden 7 puanının herhangi bir kombinasyonunda öğrenci almak isteyebilir. O almak istediği zaman çok daha iyi bir yerleştirme olacak. Belki katsayılar o anda kullanılabilir. Herhangi bir mühendislik bölümü diyebilir ki matematikte fizikte şu olsun biz onları belli ağırlıklarla katsayılarla çarpabiliriz belki üniversitede istediği öğrenciyi alsın diye katsayılar belki orda karşımıza çıkacaktır ama bugünkü gibi katsayıların engelleyici eşitsizliğe sebep olucu bir rolü olmayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

