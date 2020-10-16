“Meslek örgütlerine çatı kanun geliyor; 2021’e çoklu meslek örgütleriyle gireceğiz”

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla meslek örgütleriyle ilgili çatı kanun düzenlemesi getirilereceğini yazdı.

Selvi, "Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ın meslek örgütleriyle ilgili çalışma yapılması talimatı üzerine AK Parti harekete geçti. Bütçe çıktıktan sonra meslek örgütleriyle ilgili yasa Meclis’e gelecek. 1-Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, meslek kuruluşlarının isminin başındaki 'Türk' ibaresi artık kullanılmayacak. 2-Tüm meslek kuruluşlarını içine alan bir “çatı kanun” getiriliyor. Meslek kuruluşlarının seçim sistemleri delege yapısı, idari ve mali yönden denetimi yeniden düzenlenecek. Bu çatı kanunun altında ise meslek kuruluşlarının özel durumlarına ilişkin düzenlemeler yer alacak. 3-Bir meslek dalında bir değil, çoklu meslek kuruluşlarının kurulmasına izin verilecek. Bunun kriterleri kanunla belirlenecek.

2020 yılında çoklu baro kuruldu, 2021’e ise çoklu meslek örgütleriyle gireceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği hedef göstermişti.

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