Meslek lisesinde 'Yüksek Gerilim Laboratuvarı' açıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm bulunması için başlatılan \'Enerjinin Yıldızları Projesi\' kapsamında, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne \'Yüksek Gerilim Laboratuvarı\' kuruldu. Laboratuvar, düzenlenen törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü\'nün \'Mesleki Eğitim Protokolü\' çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) standartlarında kurulan laboratuvarda öğrenciler, uygulamalı eğitim fırsatı bulacak. Proje çerçevesinde, yüksek gerilim dalında, bu yıl 16 öğrenci eğitim alacak. Sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretilmesi hedefiyle hayata geçirilen \'Enerjinin Yıldızları Projesi\'nde, öğrencilerin eğitimine başlandı. ÇEDAŞ tarafından Sivas\'ta kurulan \'Yüksek Gerilim Laboratuvarı\'nın resmi açılışı, törenle yapıldı. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, MEB Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, MEB Kalite Geliştirme Daire Başkanı İsmail Güler, MEB Bilgi İşlem Daire Başkanı Hamdi İçer, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ile çok sayıda öğretmen ve öğrenciler katıldı.

\'ÖZEL SEKTÖR VE MESLEK LİSESİ İŞ BİRLİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ\'

Törende konuşan Vali Ayhan, özel sektör ve meslek lisesi iş birliklerini önemli bulduğunu, ÇEDAŞ\'a mesleki eğitime verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür ettiğini söyledi. Valilik olarak gerekli her konuda destek olacaklarını belirten Ayhan, \"Yeni dönemde Sivas çok önemli bir eğitim merkezi olacak. ÇEDAŞ gibi büyük firmaların bu yöndeki desteklerini valilik olarak çok önemsiyoruz\" dedi.

\'ÖĞRENCİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ\'

Yüksek gerilim dalını tercih eden öğrencilerin, elektrik üretilmesinden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri laboratuvarda uygulamalı olarak görme fırsatına sahip olacağını dile getiren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Niyaz Kıvılcım ise şunları söyledi:

\"Biz, bu özel bölümde, özel eğitim alan öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya kararlıyız. Bir yandan ÇEDAŞ\'ta bu işin ehli olan arkadaşlarımız mentorluk yaparak öğrencilerimiz ile deneyimlerini paylaşırken, diğer yandan da başarılı öğrencilere burs vererek destek oluyoruz. Yine bu dalda eğitim alan öğrencilerimize staj imkanı da sunarken iş hayatına ilk adımı atmaları konusunda da yanlarında yer alıyoruz. Bizlerin mesleki tecrübesi ile değerli öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini aynı potada eriten \'Enerjinin Yıldızları\' projemizin Türk eğitim sistemine, öğrencilerimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.\"

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

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