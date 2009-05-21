Meslek lisesi memleket lisesi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Üst Yönetici (CEO) Dr. Bülent Bulgurlu ve Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç'la birlikte, İzmir'deki Çınarlı Endüstri Meslek Lisesini ziyaret etti.



Burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Mustafa Koç, Bülent Bulgurlu ve Ali Koç bir süre öğrencilerle sohbet etti.



Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan okul müdürü Enver Türkoğlu, Koç Holding'in "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" projesi kapsamında Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinde öğrenim gören 23 öğrenciye 4 yıl boyunca burs sağladığını, bursiyerlerin mezun olduklarında holding bünyesinde işe alınacaklarını söyledi.



Toplantıda Mustafa Koç'un, burs sağladıkları öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini belirttiğini aktaran Türkoğlu, okulun laboratuvar, elektronik, makine ve teçhizat eksikleri olduğunu ilettiklerini, Koç'un bu konuyla ilgileneceğini söylediğini bildirdi.



Koç Holding bursiyeri Uğur Gürsel de "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" projesi ve meslek liselerini "yüceltmeleri" nedeniyle holding yöneticilerine teşekkürlerini ilettiğini anlattı.



Gürsel, öğrencilerin Mustafa Koç'a, başarının sırrını sorması üzerine, Koç'un "çalışmak, çalışmak, çalışmak" karşılığını verdiğini aktardı.

