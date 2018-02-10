Meslek Eğitim Merkezi, fabrika gibi çalışıyor

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Bornova Mesleki Eğitim Merkezi\'nde 142 dalda uygulama sınavına giren 5 bin 100 kişi, farklı atölyelerde ustalık ve kalfalık belgesi almak için birbiriyle yarışıyor. Geçen kasım ayında yapılan yasal düzenleme üzerine, belge zorunluluğunun getirildiğini ve taleplerin arttığını söyleyen Müdür Harun Yılmaz, meslek sahibi olmak isteyen ve belgeye ihtiyacı olanları okullarına davet etti.

Türkiye\'nin en büyük meslek eğitim merkezlerinden biri olan ve 94 öğretmen, 1714 öğrencisiyle eğitime devam eden Bornova Mesleki Eğitim Merkezi; cilt bakımından, kuaförlüğe, makine ve tesisat işçiliğinden pastacılığa kadar 142 meslek dalında ustalık ve kalfalık belgesi veriyor. 2010 yılından beri Bornova Mesleki Eğitim Merkezi\'nde görev yapan motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni ve Okul Müdürü Harun Yılmaz, hem örgün hem yaygın eğitimi birlikte verdiklerini söyleyerek hiç okula gelmeden çalıştıkları işyerlerinde eğitim aldığını belgeleyenleri, denklik ile sınavlara kabul ettiklerini belirtti. Yılda 3 kez yaklaşık 15\'er günlük sınav sürecine girdiklerini anlatan Yılmaz, bu dönemde yeni düzenleme nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, \"6764 sayılı Kanun\'da mesleki teknik eğitim ile ilgili yeni bir yapılandırma oldu. Bu yapılandırma sonucunda talep oldukça arttı. Bu belgeyi almak için eskiden daha uzun süre sigortalılık süresi istenirken şimdi 1 günlük sigortalı kalfalık, 5 yıllık sigortalı ise iş yeri açma hakkına sahip oluyor. İş güvenliğini arttırma çalışmaları kapsamında bu belgeleri almak zorunlu hale getirildi. Belediye ustalık belgesi olmayana ruhsat vermiyor. Başvuru sayısı 5 bin 100 kişiye ulaştı. Yazılı sınavdan sonra uygulamalı sınava giriyorlar. Başarılı olanlara belge veriliyor\" dedi.

Sınav sırasında 3 yada 4 kişiden oluşan değerlendirici grubun adayları gözlemlediğini ifade eden Müdür Yılmaz, gruptan ikisinin okul öğretmeni olduğunu diğerlerinin ise meslek odası temsilcilerinden seçildiğini kaydetti.

ADAYLAR SINAVDA TER DÖKÜYOR

Ustalık belgesi almak için sınava giren Hatice Mert (48), iğne oyası kursu verdiğini belirterek bu belge sayesinde öğrencilere daha verimli olabileceğini dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde 3 boyutlu şekillendirme öğretmeni olduğunu dile getiren Eda Öztuzcu ise \"Onkoloji Bölümü\'ndeki çocuklarla her malzemeyi kullanarak çalışamadığımızı görünce seramik hamurunu evde hazırlayarak çiçek yapımına geçtik. İnce motor hareketlerini daha aktif hale getirmek için bu branşı seçtik. Mezun olduğum branşın dışında bir branş olduğu için bu becerimi resmileştirmek istedim. Bize çok güzel bir sınav ortamı hazırlanmış, herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

Metal sac işlemeciliğinde kalfalık belgesi almak için Bornova Mesleki Eğitim Merkezi\'ne başvuran tek kadın aday Firdevs Tekbaş (34) ise \"Ben bu alanda da kadınların çalışabileceğini göstermek istedim. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. Her geçen gün yeni bilgiler öğrenip erkek işini kadınların da yapabileceğini kanıtlamak istedim\" dedi.

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