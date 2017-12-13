Mesleğe iade edilen öğretmen, FETÖ'nün mahrem imamı çıktı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında memurluktan ihraç edilen, ardından yaptığı başvuruyla mesleğe iade edilen tarih öğretmeni Şakir Babacan (49), görev yeri Tekirdağ\'da gözaltına alındı. FETÖ\'nün İstanbul\'daki askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imamı olduğu belirlenen Babacan, Adapazarı\'na getirilerek tutuklandı.

Tarih öğretmeni Şakir Babacan, Tekirdağ\'da görev yaparken, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Kanun Hükmündeki Kararname ile meslekten ihraç edildi. Babacan, karara itirazının ardından mesleğe iade edilip, Tekirdağ\'da bir imam hatip lisesinde göreve başladı. Adapazarı\'nda örgütle ilgili araştırmayı sürdüren polis, Şakir Babacan\'ın, FETÖ ile bağlantısı olduğunu tespit etti. Terör örgütünün İstanbul\'daki askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imamı olduğu belirlenen Şakir Babacan\'ın, FETÖ\'nün üst düzey yöneticileriyle bağlantısını da devam ettirdiği saptandı. Bunun üzerine Babacan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şakir Babacan dün Tekirdağ\'da gözaltına alınarak Adapazarı\'na getirildi.

Daha önce FETÖ/PDY\'nin okullarında görev yaptığı da öğrenilen Şakir Babacan \'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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