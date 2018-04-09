Meskun mahal operasyonları için üretildi; tanklara yerli mühimmat

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullanımı için yeni yerli tank mühimmatı üretildiğini açıkladı.

Tamamiyle yerli üretim olan 120 milimetre HE-T tank topu mühimmatı, açıktaki ve bir mevzinin arkasındaki hedeflerin vurulmasında büyük etkiye sahip.

Tank topu mühimmatının test atışları başarıyla tamamlandı, yıl içinde 3 bin yeni mühimmat TSK'ye teslim edilecek.

Etkili ve caydırıcı savaş araçları arasında yer alan tanklar, daha önce harekat konseptinde sadece zırhlı hedeflere karşı kullanılıyordu. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu da şimdiye kadar bu amaca yönelik zırh delicili tank mühimmatı üretiyordu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında değişen hedef konseptine karşı MKE Kurumu, öz kaynaklarıyla yaptığı yeni Ar-Ge projesi hazırladı. Proje üzerindeki bir yıllık çalışmanın ardından MKE Kurumunca ilk defa 120 mm HE-T tank topu mühimmatı üretilmeye başlandı.

Yerli kaynaklarla yeni bir tank mühimmatının üretiminin gerçekleştirildiği, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından duyuruldu.

Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 120 mm HE-T tank topu mühimmatının atışlı testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Canikli, mühimmatın sertifikasyon ve atış cetvel çıkarılması çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "120 mm HE-T tank topu mühimmatı için 2018 yılı ikinci yarısında seri üretime başlanacak ve bu yıl içinde TSK'ye 3 bin adet teslimat yapılacaktır. İlk defa yapılacak bu üretimle ordumuzun harekat sırasında ihtiyaç duyduğu ancak yurt dışından ithalatında zorluk olan 120 mm HE-T tank topu mühimmatı yerli olarak sağlanabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni mühimmat açıkta ve sütre gerisindeki hedeflere karşı büyük etkiye sahip. Mühimmat, tüm alt parçalarıyla yerli ve milli olarak üretilecek.