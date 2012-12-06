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Mesir Festivali'ne UNESCO koruması

Vali Daşöz: Mesir, Manisa'nın simgesi. Aynı zamanda yaşayan kültür mirası içerisinde en önemlilerinden biri. 500 yıla yaklaşan bir geçmişi var

06 Aralık 2012 22:27

Manisa Valisi Daşöz, UNESCO'nun, Mesir Macunu Festivali'ni "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne almasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin koruma altına alınması için 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırlanan dosyayı UNESCO'ya sunduğunu, ''Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi''nin bildirdiği eksiklikleri 2011 yılında giderdiklerini anlattı.
 
UNESCO'nun verdiği kararın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Daşöz, şöyle konuştu:
''Mesir, Manisa'nın simgesi. Aynı zamanda yaşayan kültür mirası içerisinde en önemlilerinden biri. 500 yıla yaklaşan bir geçmişi var. Mesirin hikayesini genel olarak biliyoruz. Hafsa Sultan için 41 çeşit baharattan Merkez Efendi tarafından yapılan, şifa kaynağı olan bir ürün. O yıldan bu yana her yıl törenlerle karılıyor. Önümüzdeki yıl 473'üncüsü yapılacak. O yıldan bu yana Manisa halkının ve tüm toplumun ilgisini çeken büyük bir festival ile kutlanıyor. Uluslararası boyutta kutlanan mesir festivalinin bu kararla birlikte daha da tanınacağına inanıyorum. Manisa için çok büyük bir müjdeyi aldık, tarihi bir gün.''
 

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