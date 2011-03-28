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Yaşam

MESİR FESTİVALİ SONA ERDİ MANİSA (A.A)

28 Mart 2011 00:01

-MESİR FESTİVALİ SONA ERDİ MANİSA (A.A) - 27.03.2011 - 471. Uluslararası Manisa Mesir Festivali, festival kapsamında açılan 18. Ticaret ve Sanayi Fuarı katılımcılarına belge verilmesiyle sona verdi. Manisa Belediyesi Fuar Merkezinde düzenlenen törende konuşan SNS Fuarcılık firması yetkilisi Naime Simsaroğlu, fuara toplam 81 firma ile 500'e yakın markanın katıldığını söyledi.  Fuar finalinde en iyi stant yarışması düzenlediklerini ve yarışmada 81 firmanın oy kullandığını belirten Simsaroğlu, BSH Holding'in standının birinci, Demoto ve Bozkaplanlar firmasının ikinciliği paylaştığını, Işıkal Mobilya'nın da üçüncü seçildiğini açıkladı. Fuara katılan firmalara katılım belgeleri Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse tarafından verildi.

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