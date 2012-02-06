Meşgul ettik özür dileriz





T24- Ayrıldıklarını duyuran Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilişkileri hakkında ortaya atılan iddialara bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.









Hürriyet'in Kelebek ekindeki habere göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve onun iş yoğunluğu nedeniyle sürekli huzursuzluk çıkardığı iddia edilen Azra Akın, ayrılık nedeni hakkında basında çıkanların gerçeği yansıtmadığını söyledi. İkili yaptıkları ortak açıklamada şu satırlara yer verdi: “Yaşamımızda pek çok önemli konu varken özel hayatımızla ilgili kimseyi meşgul etmek istemeyiz. Ancak bizler kamuoyuna mâl olmuş kişiler olarak tercihimiz olmadığı halde ilişkimizi gözler önünde yaşıyoruz. Bu sebepten yaşadıklarımızın bize özel bölümleriyle ilgili, hayatımızın hiçbir aşamasında olmayan kişiler tarafından gerçeği yansıtmayan yorumlar yapılabiliyor. Hayatlarımızın toplamda sekiz yılını birlikte geçirdiğimiz ve birbirimiz için çok değerli olduğumuz için medyada çıkan haksız değerlendirme ve yorumlara bir cevap vermek istedik. Bizim tarafımızdan söylenmemiş hiçbir sebep, ayrılık sebebimiz değildir. Özelimizle meşgul ettiğimiz herkesten tekrar özür dileriz.”





Uzun süre ilişki yaşadıktan sonra 2008’de yollarını ayıran Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yaz yeniden bir araya gelmişti.



