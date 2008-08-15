Mescit yangını kundak mı?

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir mescit yandı. Görgü tanıkları, olay yerinden kaçan birkaç genç gördüklerini söyledi.



İsveç'in başkenti Stockholm'ün 250 kilometre kuzeyindeki Strömsund'da bir apartmanın alt katında bulunan mescit yandı. İsveç polisinin verdiği bilgiye göre, cuma günü TSİ 03.40'da çok sayıda ailenin oturduğu apartmanın en alt katındaki mescitte yangın başladı.



Yangının neden çıktığı konusunda açıklama yapılmadı. Ancak görgü tanıkları, olay yerinden kaçan birkaç genç gördüklerini kaydetti. Yangın sırasında mescitte kimsenin bulunmadığı, bu sayede yaralanan olmadığı belirtildi. Polis, mescidin yanmasının ciddi bir olay olduğunu ve teknik ekipler tarafından incelendiğini açıkladı. (AA)

