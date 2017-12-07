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Dünya

Mescid-i Aksa'nın ışıkları söndürüldü

Mescid-i Aksa'nın ışıklarının söndürülmesine ilişkin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden herhangi bir açıklama yapılmadı

07 Aralık 2017 03:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını ilan etmesiyle eş zamanlı olarak Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ile Hristiyanlarca Hazreti İsa’nın doğduğuna inanılan Batı Şeria’daki Mehd Kilisesi meydanındaki Noel ağacının ışıkları söndürüldü.

Öte yandan görgü tanıklarına göre, Beytullahim kentinde Hristiyanlarca Hazreti İsa’nın doğduğuna inanılan Mehd Kilisesi (Doğuş Kilisesi) meydanındaki ışıklandırılmış Noel ağacı da aynı dakikalarda karartıldı.

Mescid-i Aksa’nın ışıklarının söndürülmesine ilişkin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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