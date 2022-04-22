Mescid-i Aksa'da, Filistinliler ve İsrail polisi arasında çatışma: 31 yaralı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda, cuma günü, İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında çatışma çıktı. Filistin Kızılayı, çatışmada en az 31 Filistinlinin yaralandığını; 2'sinin durumu ağır 14 Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Reuters'ta yer alan habere göre; sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, bir grup gencin taş ve havai fişek fırlatmaya başlaması ve Yahudilerin ibadet ettiği Ağlama Duvarı'na yaklaşması üzerine; ses bombası ve kauçuk mermi ile içeridekilere müdahale etti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre; polis, olayı belgeleyen bir grup gazeteciye de yakın mesafeden plastik mermi müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Batı Şeria baskınlarında en az 29 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.