Mescid-i Aksa altında yapılan arkeolojik kazılar nedeniyle yıkılabilir

Filistin Kurtuluş Örgütü Hristiyan ve Müslümanlara ait Kudüs Kutsal Yerleri Koruma Komisyonu Başkanı Dr. Hanna Issa, “Mescid-i Aksa altında Yahudilerin Hazreti Süleyman mabedini arama bahanesiyle yaptıkları arkeolojik kazılar nedeniyle, açtıkları tüneller bir buçuk kilometreye ulaştı ve maalesef El-Aksa şu anda yıkılma riskiyle karşı karşıya, hatta her an yıkılabilir" dedi.

Dr. Hanna Issa, Ramallah'daki merkez binasında Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, El-Aksa'nın her an yıkılma tehdidi altında olduğunu belirterek Yahudilerin yedi farklı noktadan El-Aksa altında bugüne kadar toplam bir buçuk kilometre tünel açtıklarını, bu tünellerin 1967 yılından beri kazılmaya devam edildiğini söyledi.

Issa, kazıların son 10 yılda ise inanılmaz bir hızla artarak, El -Aksa'nın altının delik deşik edildiğini ve iki metre yüksekliğinde onlarca oyukla dolduğunu bu nedenle Mescid-i Aksa'nın her an yıkılabileceğini söyledi.

Hanna ayrıca, son olarak “Kral Davud" şehri olarak anılan El-Aksa'nın güneyindeki Silvan'da da son olarak 600 metrelik yeni bir tünel açıldığına dikkati çekti. Hanna Issa, “yıllardır Yahudi arkeologlar yeraltında Hazreti Süleyman'ın mabedini arıyorlar ama şu ana kadar buna yönelik hiçbir iz, emareye ulaşamadılar çünkü böyle bir şey yok" dedi.

Uluslararası toplumu İsrail üzerinde baskı kurmaya ve İsrail'i kazıları durdurmaya davet eden Issa, İsrail'in geri dönülemez hatalara doğru gittiğini ve bundan Hristiyan ve Müslüman Araplar olarak son derece rahatsız olduklarının altını çizdi.

Kudüs'ün demografik yapısının da sürekli olarak Yahudiler lehine değiştiğini belirten Hanna, İsrail'den aldıkları son verilere göre, "Şu an Kudüs nüfusunun yüzde 33,8'i Müslümanlardan, yüzde 63,1'i Yahudilerden, yüzde 1,9'u Hristiyanlardan yüzde 1,2'si farklı ülkelerden gelen insanlardan oluşmakta. Müslüman ve Hristiyan nüfusun sayılarında, İsrail'in uyguladığı korkunç akıl almaz baskılar nedeniyle son on yılda ciddi bir azalma oldu" dedi.

Hanna Issa, daha önce de uzun yıllar Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Moskova büro şefliği görevini yürütmüştü.