MESAM: Tarkan'ın yeni şarkısının çalıntı olduğu ispatlandı

Ses sanatçısı Onur Akay, Megastar Tarkan’ın çalıntı olduğu iddia edilen ‘Beni Çok Sev’ şarkısı ile ilgili, MESAM Teknik Bilim Kurulu'nun iki şarkı ile ilgili kararını açıkladığı belgeyi paylaştı. Şarkının Ayşe Mine'nin 30 yıl önce söylediği 'Ellerim Uğurlar' isimli şarkıdan çalıntı olduğu ispatlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, MESAM asıl üyesi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Tarkan’ın Altın Kelebek’te ‘Yılın Şarkısı’ ödülüne layık görülen şarkısı ‘Beni Çok Sev' hakkında bir belge paylaştı.

Instagram adresinden, MESAM Teknik Bilim Kurulu'nun iki şarkı ile ilgili kararını açıkladığı belgeyi paylaşan Akay, “Tarkan'ın okuduğu ‘Beni Çok Sev' isimli şarkının, Ayşe Mine'nin okuduğu ‘Ellerim Uğurlar' isimli şarkıdan çalıntı olduğu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını verdi. Kurul, aynı olan bölümlerin eserlerin ana teması olduğunu tespit etmiştir. ‘Ellerim Uğurlar' isimli şarkının bestecisi Cengiz Tekin'in, bestesi Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan ‘Beni Çok Sev' isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar vermiştir.” ifadelerini kullandı.

İşte MESAM Teknik Bilim Kurulu'nun kararı ve Akay’ın paylaştığı o belge:



Serkan İzzet Özdoğan tarafından sunulan dilekçe ve ekleri okundu. Eserler karşılaştırılarak incelendi. “Ellerim Uğurlar” ve “Beni Çok Sev” isimli eserlerin ara nağme ve nakarat bölümlerinin işleme farkı olmakla birlikte aynı olduğu bu bölümlerin de eserlerin ana teması olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 3/4'lük olarak kurgulanan “Beni Çok Sev” isimli eserin nakarat bölümünde yer alan 4 ölçülük bölümün şan giriş ezgisinde kullanıldığı anlaşılmıştır. Serkan İzzet Özdoğan'ın dilekçesinde belirttiği diğer eserlerin alenileşme tarihlerinin “Ellerim Uğurlar” isimli eserden daha sonra alenileşmesi sebebiyle incelemeye esas alınmamıştır. Cengiz Tekin'in “Beni Çok Sev” isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar verilmiştir.

Onur Akay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı satırlar ve dilekçe şöyle…

“Tarkan’ın okuduğu ‘Beni Çok Sev’ isimli şarkının, Ayşe Mine’nin okuduğu ‘Ellerim Uğurlar’ isimli şarkıdan çalıntı olduğu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını verdi. Kurul, aynı olan bölümlerin eserlerin ana teması olduğunu tespit etmiştir. ‘Ellerim Uğurlar’ isimli şarkının bestecisi Cengiz Tekin’in, bestesi Serkan İzzet Özdoğan’a ait olan ‘Beni Çok Sev’ isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar vermiştir.”