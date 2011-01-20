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Spor

MEŞALEYİ TAŞIYACAK İSİMLER BELLİ OLDU ANKARA (A.A)

20 Ocak 2011 19:45

-MEŞALEYİ TAŞIYACAK İSİMLER BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nın (Universiade Erzurum-2011) meşalesini, açılış töreninde milli sporcular Kenan Sofuoğlu, Neslihan Darnel, Gizem Girişmen ve Selçuk Çebi taşıyacak. Erzurum'un ev sahipliğinde 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Universiade Erzurum-2011'in açılış töreninde meşaleyi taşıyacak sporcular belli oldu. Cemal Gürsel Stadyumu'nda yapılacak törende meşaleyi, Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 84 kiloda dünya şampiyonu grekoromen stil güreşçi Selçuk Çebi, dünya şampiyonasında sayı kraliçesi unvanını elde eden voleybolcu Neslihan Darnel ile 2008 Pekin Paralimpik Olimpiyatı'nda şampiyon olan bedensel engelli okçu Gizem Girişmen taşıyacak.  Törende, sporcu andını milli kayakçı Tuğba Daşdemir, hakem andını ise buz hokeyi uluslararası hakemi Ece Esen okuyacak.

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