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Dünya

Meşal: ''Gilat Şalit, İsrail'e direnişin isteklerini kabul ettirdi''  KAHİRE (A.A)

19 Ekim 2011 10:37

-Meşal: ''Gilat Şalit, İsrail'e direnişin isteklerini kabul ettirdi''  KAHİRE (A.A) - 19.10.2011 - Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmasının ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, Gilat Şalit'in direnişin isteklerini İsrail'e kabul ettirdiğini söyledi.  İsrail hapishanelerindeki diğer tutuklu Filistinliler'in serbest bırakılması için çaba göstereceklerine dair söz veren Meşal, takas anlaşmasına katkı sağlayan başta Mısır olmak üzere, sırası ile Almanya, Türkiye, Suriye ve Katar'a teşekkür etti.  Gilat Şalit'in 5 yıl boyunca tüm İsrail istihbarat ve güvenlik örgütlerinden saklamanın, Hamas'ın emniyet sisteminin bir başarısı olduğunu savunan Meşal, diğer Filistinli mahkumların serbest bırakılması ile mutluluklarının pekişeceğini ifade etti. 

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