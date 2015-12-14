Mesajın sonuna konan nokta itici bulunuyor

WhatsApp, Facebook messenger ya da kısa mesajlarda cümlenin sonuna nokta konulması, mesajı alan tarafından 'itici' olarak algılanabiliyor.

ABD'de Binghampton Üniversitesi akademisyenlerinin yürüttüğü bir araştırmaya göre, mesajların sonuna konan noktalar her ne kadar gramer kurallarına uygun olsa da, mesajı alanlar tarafından samimiyetsiz ya da pasif-agresif bir davranış olarak algılanıyor.

BBC Türkçe'nin Times gazetesine dayandırdığı habere göre, "Rapoda, 'Mesajlaşmada insanlar yüz yüze diyaloglarda izini sürdüğü ipuçlarını yakalayamıyor. Bunun yerine farklı ipuçları aranıyor. Emojiler, yazım ve imla hataları yanı sıra noktalama işaretlerinin nasıl kullanıldığı da karşı tarafın hisleri konusunda ipuçları veriyor' deniyor" ifadeleri yer alıyor.

Araştırmaya katılanların noktayla sonlanan mesajları daha düşük puanladığı belirtiliyor ve aynı mesaj sonunda nokta olmadan kişilere gösterildiğinde daha pozitif bir tepki alındığı vurgulanıyor.

Kağıda yazılan mesajlarda ise cümle sonundaki noktanın kişilerin algısı üzerinde bir etkisinin olmadığı belirtiliyor.

İnsanların yazılı bir mesajın sonuna nokta konmasının ardında farklı anlamlar aradığını belirten araştırmacılar, 'Tartışmanın ya da diyaloüun sonu geldi' mesajının alındığını belirtiyor.

Noktayla biten yazılı mesaj alanların karşı tarafın sinirlendiği algısına kapıldığı da belirtiliyor.