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Yaşam

Mesaj yazarak ya da telefonla konuşarak yürüyenler için özel

Çince “Cep telefonu” yazılıp, cep telefonu resimleri çizilen şerit hem yerli halkın hem de turistlerin büyük ilgisini çekti

16 Eylül 2014 10:31

Çin’in Chongqing kentindeki ana caddelerden birinde yürürken cep telefonu ile konuşmak isteyen yayalar için 30 metrelik özel bir şerit oluşturuldu.

Kaldırımın geri kalanından belirgin bir şekilde ayrılan ve üzerine Çince “Cep telefonu” yazılıp, cep telefonu resimleri çizilen şerit hem yerli halkın hem de turistlerin büyük ilgisini çekti.

Birce Bora’nın Hürriyet’teki haberine göre, Çinli yetkililer bu şeridi oluşturmaktaki asıl amaçlarının “İnsanların telefonla konuşarak ya da mesaj yazarak yürümesini teşvik etmek değil, onlara yolda yürürken telefonları ile ilgilenmemeleri gerektiğini hatırlatmak” olduğunu söyledi.

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