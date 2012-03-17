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Sağlık

Mesaj gönder, prezervatif eve gelsin!

Mersin'de özel bir firma sms ile evlere prezervatif servisi vermeye başladı

17 Mart 2012 15:37

 

T24 - Mersin'de özel bir firma, cep telefonundan atılan mesajla istenilen adrese bir saat içinde prezervatif ulaştırıyor.
 
Doğum kontrolü ve güvenli seks için böyle bir projeyi uygulamaya koyduklarını belirten şirketin yöneticisi Emel Şimşir, iki yıllık altyapı çalışmasının ardından cep telefonundan 'TRUST' yazıp '7979'a mesaj atan müşterileri adres teyidi için aradıklarını ve onay aldıktan sonra siparişleri ortalama bir saat içinde teslim ettiklerini söyledi.
 
cnnturk.com'da yer alan habere göre Şimşir, "Kondom, kılıf, kaput gibi değişik adlarla da bilinen prezervatifin, gebeliği önlemede etkinliği yüzde 60 ile 97 arasında değişiyor. Yakın dönemdeki araştırmalar ise AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde prezervatifin yüzde 97 oranında koruyucu olduğunu ortaya koyuyor. Ancak buna karşın ülkemizde günlük yaklaşık 40 bin paket prezervatif satılıyor. Vatandaşlar eczane, market ya da petrol istasyonundan prezervatif almaya çekiniyor. Biz de çekingenlere yönelik böyle bir hizmet veriyoruz" dedi.
 
12'li paket için 18 liralık ücret faturalı telefonlarda faturaya yansıtılıyor. Faturasız hatlarda ise ücret TL olarak tahsil ediliyor. 

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