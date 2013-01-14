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'Mesaj doğrudan PKK’ya, Muhaberat ve 'derin' Fransa olabilir'

Daha önce devlet ve Öcalan arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Balıkçı lakaplı İlhami Işık, Paris suikatini Muhaberat ve 'derin' Fransa'nın yapmış olabileceğini söyledi

14 Ocak 2013 13:46

1996-98 ve 2010’da devlet ve Öcalan arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Balıkçı lakaplı İlhami Işık, Paris’te PKK ’lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in katledilmesiyle ilgili "Bu işin ardında Türkiye’nin ya da PKK’nın olma ihtimalini sıfıra yakın görüyorum" dedi.
 
Suriye’nin, İran’ın, Türkiye ’nin ve PKK’nın olağan şüpheliler arasında sayıldığı bu katliamın arkasında Işık’a göre Suriye Muhaberatı ve Fransız derin devleti var.

Radikal gazetesinden Ezgi Başaran'a konuşan Işık "PKK, hâkim olduğu bölgede, kendi halkına karşı bu tür infazlar yapmıştır ama kendi bölgesinde. Bunu uluslararası bir arenaya taşımak PKK'nın ne tarzıdır ne de kapasitesindedir." diyerek şöyle devam etti: " Türkiye’nin böyle bir işe bu zamanda kalkışacağına ihtimal vermiyorum. MİT Müsteşarı Hakan Fidan hayatının operasyonunu gerçekleştiriyor, İmralı’yla görüşmeleri sürdürüyor. Paris’te Türkiye tarafından gelebilecek böyle bir saldırıya izin verir mi vermez."

Suikastte Fransa derin devletinin olmamasının  mümkün olmadığını dile getiren Işık, "Fransa bizzat kendisi yapmaz ama yol verir. Ki bu olayda Fransa’nın yaptığı tam olarak budur. Suriye Muhaberatı’na.
yol vermektir" diye konuştu.

 

Mesaj doğrudan PKK’ya

 

Fransa ve Suriye arasındaki tarihsel bağı hatırlatan Işık , Suriye’nin askeri birliğinin Fransa tarafından oluşturulduğunu beliterek" Muhaberat, Fransa’da böyle bir eylemi en rahat şekilde gerçekleştirecek, o yolu bulacak örgüttür" diye devam etti.

PKK’yı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden daha iyi tanır. En temelde PKK, Muhaberat’ın kontrolündeki bölgede ve onun göz yummasıyla kurulmuş bir örgüttür" dedi

"Buradaki mesaj doğrudan PKK’yadır" diyen Işık şöyle konuştu: " Katledilen kişilerin kadın olmasının mesajın içeriğiyle ilgisi yok, sadece yaratacağı öfkeyi katmerlemek bakımından bir anlamı var. Muhaberat, Türkiye devleti ve İmralı görüşmelerinin sonrasında silahlı güçlerin sınırdışına çekilmesinden, herhangi bir silahsızlanmadan hem ekonomik hem de siyasi açıdan kayıp yaşayacağını düşünüyor. Ki doğrudur, bu barış süreci Suriye’nin hiç işine gelmez. Ayrıca İmralı müzakerelerinin olumlu geçmesi PYD’yi de etkiler. Ve PYD’nin tavrı şu anda Suriye için hayati önemdedir. Lütfen Batı Kürdistan’ın kontrolünün bir gecede nasıl ele geçirildiğini unutmayalım."

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