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Yaşam

Mesai saatleri kısalacak

Kalkınma Bakanı Yılmaz, haftalık çalışma süresini 3-4 saat indirmek istediklerini açıkladı. Böylece işsizlik de azalacak.

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Kalkınma Bakanı Yılmaz, haftalık çalışma süresini 3-4 saat indirmek istediklerini açıkladı. Böylece işsizlik de azalacak.

Hükümet, yeni istihdam paketi ile esnek çalışma modelini geliştirirken, haftalık çalışma saatlerini de aşağı çekmeyi planlıyor. Sabah'ın haberine göre paketle, Çalışma Bakanlığı tarafından 45 saat olarak belirlenen, ancak kamu ve özel sektör ortalaması 49 saati bulan haftalık çalışma süresinin 3-4 saat aşağı çekilerek, AB standartlarına getirilmesi hedefleniyor.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, mevcut yasal çerçevede istihdam artışına engel bir yapının olduğunu söyledi. "Daha fazla işe alımı değil, daha uzun çalışma saatlerini teşvik eden bir sistem var. Bu sürdürülebilir değil" diyen Yılmaz, bunu ortadan kaldırmak için hem mevcut çalışanların çalışma saatlerini indirmek, hem de işverenin yeni çalışanlar almasını sağlamak istediklerini kaydetti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, haftalık çalışma saatindeki 4 saatlik indirimin bile işsizlik oranlarını 3-5 puan aşağıya çekebileceğini ifade etmişti.


'Yeni eleman alımı kolaylaşır'

Ali Babacan, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı: "49 saatlik çalışma süresi 45'e inerse işveren 100 kişi değil, 105- 106 kişi çalıştıracak. Bizim ortalama süreyi azaltabilmemiz, işverenin mevcut elemanlarını çok çalıştırma yerine, yeni eleman almayı daha kolay hale getirmemiz işsizlikle mücadelede en önemli enstrümanlardan biri olacak" dedi.




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