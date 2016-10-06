T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mesai saatinde bara giden memurlara, ‘devleti dolandırma’ suçlaması

59 çalışanın mesai saati bitiminden önce işten çıktığı anlaşıldı

06 Ekim 2016 17:43

İtalya’nın Sicilya kentindeki bir kasabada, yerel yönetim çalışanlarının üçte birinin çalışma saatlerinin çoğunu ofiste geçirmediği, alışverişe, yürüyüşe ve barda içki içmeye gittiği ortaya çıktı. Yetkililer,  çalışanlar hakkında ‘devleti dolandırmak’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Sicilya’nın Milazzo kasabasında 59 çalışanın mesai saati bitiminden önce işten çıktığı anlaşıldı. Yapılan soruşturmada, çalışanların birbirleri yerine iş çıkışlarında kart okuttukları ve birçok çalışanın mesai saatlerinde ofiste olmadığı belirtildi.

Ofisteki kameralar da, çalışanların önemli bir bölümünün mesai bitmeden ofisten ayrıldığını ortaya koydu. Bir çalışanın iş saatinde basketbol takımında çalıştırıcılık yaptığı, birinin vaktini barda geçirdiği, birçoğunun da alışverişe ve sahil yürüyüşüne çıktığı kaydedildi.

Kendilerini savunmaları istenen çalışanlar, suçlu bulunmaları halinde ‘devleti dolandırmak’ suçundan yargılanabilir ve işlerini kaybedebilir.
 

ETİKETLER

Memurmesai saatibar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24