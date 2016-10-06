Mesai saatinde bara giden memurlara, ‘devleti dolandırma’ suçlaması

İtalya’nın Sicilya kentindeki bir kasabada, yerel yönetim çalışanlarının üçte birinin çalışma saatlerinin çoğunu ofiste geçirmediği, alışverişe, yürüyüşe ve barda içki içmeye gittiği ortaya çıktı. Yetkililer, çalışanlar hakkında ‘devleti dolandırmak’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.



Sputnik'te yer alan habere göre; Sicilya’nın Milazzo kasabasında 59 çalışanın mesai saati bitiminden önce işten çıktığı anlaşıldı. Yapılan soruşturmada, çalışanların birbirleri yerine iş çıkışlarında kart okuttukları ve birçok çalışanın mesai saatlerinde ofiste olmadığı belirtildi.

Ofisteki kameralar da, çalışanların önemli bir bölümünün mesai bitmeden ofisten ayrıldığını ortaya koydu. Bir çalışanın iş saatinde basketbol takımında çalıştırıcılık yaptığı, birinin vaktini barda geçirdiği, birçoğunun da alışverişe ve sahil yürüyüşüne çıktığı kaydedildi.

Kendilerini savunmaları istenen çalışanlar, suçlu bulunmaları halinde ‘devleti dolandırmak’ suçundan yargılanabilir ve işlerini kaybedebilir.

