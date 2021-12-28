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Meryem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez, Gaziantep'e kaçarken yakalandı

Dönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi

28 Aralık 2021 10:21

İstanbul Esenyurt'ta, 6 ay önce ayrıldığı Meryem Yılmaz'ı (31) parkta bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez (38), Gaziantepe'e kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay; Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde, 24 Aralık 2021 tarihinde saat 17.50 sıralarında meydana geldi. Bir parktan gelen kadın çığlığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.  Bıçaklanan Meryem Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Gaziantep'e kaçarken yakalandı 

Polis ekipleri, şüphelinin olayın hemen ardından şehirlerarası otobüse binerek Gaziantep'e doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen bir ekip, şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsünü Ankara yakınlarında durdurdu. Araçta bulunan şüpheli Erdal Dönmez gözaltına alındı.

Şüpheli Erdal Dönmez, İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Dönmez, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) 

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