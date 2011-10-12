-Meryem Yazıcıoğlu yoğun bakımda ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun eşi Meryem Yazıcıoğlu dolaşım bozukluğu nedeniyle kaldırıldığı Özel TDV 29 Mayıs Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Hastane Başhekimi Dr. Ayça Tanrıseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun pazar günü kol ve bacaklarda dolaşım bozukluğu ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başka bir hastaneye başvurduğunu, genel durumunun iyi olmaması nedeniyle hastanelerine sevk edildiğini söyledi. Tetkikler sonucu hastada var olan kalp ritm bozukluğu ve kalp kapakçığı hastalığı nedeniyle kalpten akciğerle mide ve bağırsak sistemine pıhtı attığının belirlendiğini anlatan Tanrıseven, Yazıcıoğlu'nun acilen ameliyata alındığını dile getirdi. Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren Yazıcıoğlu'nun genel durumunun kötüye gitmesi üzerine ikinci kez ameliyata alındığını bildiren Tanrıseven, ''Şu anda genel durumu ciddi, tansiyonu düşük, yaygın dolaşım bozukluğu var. Bu da tüm organ sistemlerini etkiliyor. Organlardaki sıkıntılarlar ilgili destek tedavileri sürüyor. Çok zorlu bir yoğun bakım hastası. Yeni bir emboli beklemiyoruz. Ancak var olan tablo ciddi, hayati tehlike oluşturuyor'' diye konuştu. Tanrıseven, Yazıcıoğlu'nun dolaşım bozukluğuna bağlı olarak şuur kaybı yaşasa da bilincinin tam kapalı olmadığını ifade etti. -''İkisi bir bütünmüş hissi...''- Meryem Yazıcıoğlu'nun kızı Necla Yazıcıoğlu Yavi, babası Recep Yazıcıoğlu'nun da geçirdiği trafik kazasından sonra bir müddet yoğun bakımda tedavi gördüğünü hatırlattı. Bu sırada babasının organlarının sağlam, bilincinin kapalı olduğunu belirten Yavi, annesinin ise bilincinin açık, organlarının ciddi hasarlı olduğunu söyledi. Yavi, ''Bu bende sanki ikisi bir bütünmüş, birbirlerini tamamlıyorlarmış hissi uyandırdı. Annem elini tuttuğumuzda az da olsa tepki veriyor. Doktorlar hastalığa karşı dirençli davrandığını söylüyor. Sanki çok sevdiği babamın yanına gitmek ve burada bizler arasında kalmak arasında gidip geliyor'' diye konuştu.