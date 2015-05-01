Meryem Uzerli'nin ablası albüm çıkardı

Meryem Uzerli’nin Almanya’da yaşayan ablası Canan Uzerli, Türkçe bir albüm çıkardı.

'Muhteşem Yüzyıl'ın 'Hürrem Sultan’ı olarak ünlenen Meryem Uzerli’nin ailesinde yeni bir yıldız doğuyor. Ünlü oyuncunun ablası Canan Uzerli, 'İçten Gelen Ses – Die Stimme aus dem Inneren' adlı dört şarkılık bir maxi single çıkardı.

Canan Uzerli “Çocukluğumdan beri Türkçe diline ve ondaki sıcak ses özelliklerine âşinayım. Türk müziğini de şarkılarımı Türkçe söylemeyi de seviyorum. Kalbim ve ruhum kendisini bu dilde özel bir biçimde ifade edebiliyor” diyor.