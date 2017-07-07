Meryem Uzerli: Paramı 7 ay sonra zorla aldım

Meryem Uzerli, "Can Ateş'in parasını alıp kaçtı" haberini iki yıl sonra mahkemede doğruladı.

Ht Magazin'in, 17 Mart 2015 tarihinde Can Ateş'in Meryem Uzerli'nin parasını alıp kaçtığı yönünde 'aşk batığı' başlıklı bir haber yapmıştı. Ateş, bu haberden dolayı 100 bin TL’si maddi, 100 bin TL’si manevi 200 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

Dün görülen İstanbul 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, oyuncu Meryem Uzarli tanık olarak katıldı. Meryem Uzerli davada haberin doğru olduğunu açıkladı.

"Paraya sıkışık olduğunu söyledi"

Ünlü oyuncu, gazeteyi teyit eden ifadesinde, “Kendisi sigorta işi yapıyordu. Paraya sıkışık olduğunu söylediği için parça parça olmak üzere toplamda 500 bin Euro borç verdim. Alacağımı 6-7 ay sonra iki kişiyi ara sokarak ve baskı yaptırarak aldım” diye konuştu.