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Meryem Uzerli, o diziye transfer oldu

Uzerli’nin canlandırdığı karakter ise henüz belli değil

16 Aralık 2016 12:30

Oyuncu Meryem Uzerli, ATV’de yayımlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin ekibine katıldı. Dün ilk defa sete gidip, ekiple ve rol arkadaşlarıyla tanışan Uzerli’nin canlandırdığı karakter ise henüz belli değil.

Sabah'tan Gökhan Karaduman'ın haberine göre, ATV'de yayımlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olan ve önceki gün ilk kez sete giden Meryem Uzerli, setten bir gün önce Arnavutköy'de görüntülendi. Curtis adlı mekanda bir arkadaşının doğum gününe katılan oyuncu, geç saatlere kadar eğlendi. Mekandan yalnız başına ayrılan Uzerli, "Bir arkadaşımın doğum günü partisine geldim, şimdi evime gidiyorum" dedi.

Bu sene 42. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödül töreninde İlker Kaleli'ye 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü veren Meryem Uzerli, "Ben doğru adamı seçemiyorum" demişti:

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Meryem UzerliEşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisioyuncu kadrosukatıldıATV

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