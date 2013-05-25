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Kültür-Sanat

Meryem Uzerli gelmezse, Hürrem Sultan'ı kim oynayacak?

Uzerli dönmezse Hürrem Sultan senaryo gereği oğlu Şehzade Mehmet ile Amasya sancağına gönderilecek

25 Mayıs 2013 13:14

Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan rolünü oynayan Meryem Uzerli'nin Almanya'ya gitmesinin ardından, yapım şirketi TİMS Hürrem Sultan rolünü oynayacak yeni bir oyuncu arayışına girdi.

Yapımcısıyla restleşerek Almanya'ya giden Meryem Uzerli'nin dönmeme ihtimaline karşılık ikinci bir senaryo hazırlandı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli geçen pazar akşamı apar topar gittiği Almanya'da sessizliğe büründü. Yapımcısıyla restleşerek soluğu Berlin'de ailesinin yanında alan Uzerli dizideki arkadaşlarıyla da irtibatını kesti. Cep telefonunu babası Hüseyin Uzerli'ye veren ünlü oyuncunun, İstanbul'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. Baba Uzerli'nin arayanlara 'Meryem tedavi görüyor. Ne zaman iyileşir bilmiyorum" dediği öğrenildi.


Yeni oyuncu aranıyor


Vatan Gazetesi'nin haberine göre, yapım şirketi TİMS ise her türlü olumsuzluğa karşılık önlemini şimdiden aldı. Meryem Uzerli'nin dönmeme ihtimaline karşılık ikinci bir senaryo hazırlandı. Uzerli dönmezse Hürrem Sultan senaryo gereği oğlu Şehzade Mehmet ile Amasya sancağına gönderilecek. Dizi 3 bölüm sonra yani 19 Haziran'da sezon finali yapacak. Yapım şirketinin yeni sezon içinse Hürrem Sultan'ı canlandıracak başka bir oyuncu arayışı içine gireceği öne sürüldü.


'Kanuni' kadar istiyor


"Çok çalışıp az kazanıyorum" diyen Meryem Uzerli diziden haftalık 12 bin 500 Euro (30 bin TL) kazanıyor. Ünlü oyuncunun konaklama giderleri de yapım şirketi tarafından karşılanıyor. Ancak Uzerli'nin dizide Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç kadar ücret isteği iddia edildi. Ergenç bölüm başına 65 bin TL kazanıyor.


100. bölümü yetiştirme planı


Büyük şok yaşayan ve kaseti Star TV’ye veremeyen ekip şimdi tanıtımları dönen 100. bölümü önümüzdeki çarşambaya yetiştirmeye çalışıyor. Eksik sahneleri olan bölümün montajda toparlanıp yayına hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

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