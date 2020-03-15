Meryem Uzerli'den Ozan Güven açıklaması

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bugüne kadar sadece bir oyuncuyla birlikte olduğunu söyledi ancak isim vermedi. Uzerli, Ozan Güven'le aşk yaşadığı iddialarına, "Seyirci olarak tabii âşığım. İnanılmaz bir oyuncu." yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Uzerli, "Seyirci olarak tabii âşığım. İnanılmaz bir oyuncu. Fakat onun dışında sadece arkadaşız." dedi.

"Peki bir gün aradığınız aşkı bulacağınıza inanıyor musunuz?" sorusuna Uzerli, "Evet, inanıyorum. İnanmazsam hayat devam etmez." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Oyunculuk mesleği yapan biriyle aşk yaşamak istemediğini anlatan Uzerli, "Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bugüne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu” diye konuştu.





