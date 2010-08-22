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Spor

MERYEM ERDOĞAN, METROPOL GRAND PRIX'DE YARIŞACAK ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2010 12:59

-MERYEM ERDOĞAN, METROPOL GRAND PRIX'DE YARIŞACAK ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Milli atlet Meryem Erdoğan, Metropol Grand Prix'de yarışacak. Erdoğan, Fransa'nın Lille kentinde 24 Ağustos Salı günü yapılacak yarışlarda bayanlar 3 bin metrede piste çıkacak. Konuyla ilgili açıklama yapan milli atletin antrenörü Öznur Dursun, bu yarışın özellikle tecrübe kazanmak açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ''Davetli olarak katılacağımız bu yarışta bir aksilik olmazsa ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz'' dedi. Son Avrupa Şampiyonası'nda 10 bin metrede 5. olan Erdoğan, geçen günlerde gıda zehirlenmesi geçirmiş ve bir süre tedavi görmüştü.

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