-MERYEM ERDOĞAN AVRUPA'DA AYIN ATLETİ ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Avrupa Atletizm Birliği'nin (EAA) ''Ayın Atleti'' anketinde, ezici üstünlükle ilk sırada yer alan Avrupa şampiyonu milli atlet Meryem Erdoğan, oylarını kendisinden esirgemeyen Türk atletizmseverlere teşekkür etti. İlk kez yarıştığı krosta, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Meryem Erdoğan'ın antrenörü Öznur Dursun, halk oylamasının dün sona erdiğini, Meryem'in yüzde 43'ün üzerinde oy alarak, anketi ilk sırada tamamladığını söyledi. Anketin henüz sonuçlanmadığına dikkati çeken Dursun, bundan sonra medya mensuplarının ve atletizm uzmanlarının da oy kullanacağını ifade etti. Öznur Dursun, tüm oyların toplanmasının ardından Avrupa'da ayın atletinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini belirtti. Meryem'in, oylamanın kapanmasına 2 gün kala, en yakın takipçisi Rus yürüyüşçü Sokolova ile arasında yüzde 2'ye yakın oy farkı bulunduğunu hatırlatarak, Anadolu Ajansı'nın ''Avrupa'da Ayın Atleti İçin Oylar Meryem'e'' haberinin de etkisiyle Meryem'in yüzde 24'lük oy oranının, yüzde 43'e yükseldiğini dile getirdi. Dursun, ''Atletimiz her ne kadar başarısını Avrupa şampiyonu olarak kanıtlamış olsa da, basının desteğine de ihtiyacı vardı. Bu anketten ezici üstünlükle çıkabilmek, Türk atletizmseverlerinin katkısıyla oldu. Meryem ve ben, anketimize ilgi gösteren Türk halkına çok teşekkür ederiz'' dedi.