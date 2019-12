Meryem Ana Evi'nde ilk Türk Cumhurbaşkanı

T24- Cumurbaşkaı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Efes Antik Kentinde el ele kol kola romantik bir gün geçirdi. Cumhurbaşkanı ve eşi, aşk çeşmesinden su içti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte, DAP uçağı ile İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki havalimanına indi. Cumhurbakanı Gül ve eşini havalimanında İzmir Valisi Cahit Kıraç eşi Berrin Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu eşi Türkegül Kocaoğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Hacı Abdullah Doğan, İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, AKP İzmir milletvekilleri Tuğrul Yemişçi, Mehmet Tekelioğlu, İsmail Katmerci karşıladı. Hayrünnisa Gül uçaktan inerken, uçağın kapısına başını çarptı, eliyle çarpan yeri ovdu. Cumhurbaşkanı ve eşine halk oyunları kıyafetleri giyen iki çocuk çiçek verdi.





TURİSTİK GEZİYE UYGUN AYAKKABI





Genellikle kıyafetlerini topuklu ayakkabıyla tamamlamayı tercih eden Hayrünnisa Gül, yoğun gezi programı nedeniyle topuksuz düz iskarpin giydi. Koyu kahverengi pantolonun üzerine bir ton açık renk parlak ceket tercih eden Hayrünnisa Gül, kıyafetini ceketin içine giydiği boğazlı krem rengi bluz ve krem üzerine kahverengi desenli türbanla tamamladı. Bayan Gül'ün bluzunun üzerine taktığı kahverengi zinciri ile kahverengi renkli iri taşlı yüzüğü dikkat çekti. Bayan Gül, pantolonunun altına ceketiyle aynı renkte iskarpin giydi. Bayan Gül'ün ceket ve ayakkabılarıyla uyumlu çantası şıklığıyla dikkat çekti. Hafif göz makyajı yapan Hayrünnisa Gül, gezi boyunca güneşten geniş camlı gözlükleriyle korundu.





MERYEM ANA'DA MUM YAKTI





Cumhurbaşkanı ve eşi, ilk olarak Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Evin önünde Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürlüğü Enformasyon Bölümü'nde görevli Kağan Erge, Meryem Ana Evi'nin tarihi hakkında bilgi verdi. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı ve eşinin iki mum yaktığı öğrenildi. Meryem Ana Evi'nin ilk kez bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı ve eşi Meryem Ana Evi'nden ayrılırken, bir öğrenci SBS'nin kaldırılmasını istedi, Gül de ilgileneceğini söyledi.





AŞK ÇEŞMESİ'NDEN SU İÇTİLER





Cumhurbaşkanı Gül ve eşi, Meryem Ana Evi'nden sonra gittikleri Efes Antik Kentini el ele tutuşarak ve kol kola girerek gezdi. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi, yan yana bulunan sağlık, aşk ve zenginlik çeşmeleri hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı ve eşi önce aşk çeşmesinden, sonra diğer çeşmelerden de su içti. Gül, “Allah herkese sağlık, afiyet ve iyilik versin” dileğinde bulundu.







81 YILDIZ PROJESİ'NİN İZMİR YILDIZI





Cumhurbaşkanı Abudlalh Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, kendisi tarafından her ildeki başarılı öğrencilere yönelik olarak başlatılan 81 yıldız projesinin ‘İzmir yıldızı’ olan Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Begüm Albay'la Efes Antik Kentini gezerken gülümseyerek sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Gül, fotoğrafını çeken turistlere el sallayıp, gülümseyerek poz verdi. Efes Antik Kentinde Hadrian Tapınağı'nı, Kuretler (rahipler) Caddesi'ni, Antik Tiyatro'yu gezen Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Celsus Kütüphanesi önünde basına kol kola poz verdi. Gül, kendisine kütüphane hakkında bilgi veren rehbere “Dünyada korunabilmiş bu kadar büyük bir tarihi yapı var mı?” diye sordu. Rehber Kağan Erge, İtalya'da olduğunu söylese de Cumhurbaşkanı “İtalya'da ben bu kadar büyük bir yapı görmedim” diyerek, eşi Hayrünnisa Gül'e dönerek, “Sen hatırlıyor musun?” dedi. Bayan Gül, “İtalya'daki bu kadar büyük bir yapı değildi” dedi.



NİCE DAY Cumhurbaşkanı Gül, Efes Antik Kentini ziyaret ederken karşılaştığı turistlere ingilizce “How are you” (nasılsınız) diye sordu, Turistler de “Fine and you” (iyiyiz siz) yanıtını verdi. Gül, turistlere “nice day” (iyi bir gün) yanıtını verdi. Antik kente girerken ve çıkarken turistlere yönelik eşya satan esnafla selamlaşan Cumhurbaşkanı “yoğunluk başlamıştır havalar da güzel. Hayırlı işler” dedi.



Cumhurbaşkanı Gül ve eşinin ziyaretleri sırasında, 5 kadın koruma da dikkate çekti.