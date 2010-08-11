Mervyn King: Çalkantılı günlere hazırlıklı olun

T24- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, İngiltere ekonomisinde ''iyileşmenin sürmesini beklediğini, fakat büyüme hızının önceden tahmin edilenden daha yavaş seyretmesinin olası olduğunu'' söylüyor.

Mervyn King, İngiliz kamuoyunu kendi ifadesiyle ''çalkantılı günlere'' hazırlıklı olmaya çağırdı.

Merkez Bankası'nın 2011 için öngördüğü ilk büyüme tahmini yüzde 3,4 oranındaydı. Ancak şimdi büyümenin yüzde 2,5 dolayında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Küresel gidişat

Bankaların kredi vermekte isteksiz davranmasının ekonomik büyümeyi yavaşlattığı düşünülüyor.

İngiltere'de 2011 için belirlenen yüzde 2'lik enflasyon hedefinin ise bu oranın üzerinde seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.

İngiltere'den gelen bu olumsuz sinyal, dün ABD Merkez Bankası'nın ekonomik büyümenin yavaşlamaya başladığı yönündeki benzer uyarısını izliyor.

BBC ekonomi muhabiri Mark Gregory, İngiltere ve ABD'den gelen bu son açıklamaların küresel ekonomik gidişatın yeniden tökezlemeye başladığı izlenimini güçlendirdiğini söylüyor.

Kesinti politikası

Önceki aylara kıyasla çok daha kötümser bir tablo çizen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, İngiltere ekonomisinin yeniden normalleştiğini söyleyebilecek herhangi bir işaretin alınması için daha birkaç yıl beklemek gerektiğini vurguladı.

Merkez Bankası'nın büyüme tahminlerini düşürmesinin ardındaki etmenlerden biri, Liberal-Muhafazakar koalisyonun kamu sektöründe planladığı büyük çaplı kesintilerle ilgili.

Fakat muhabirler Mervyn King'in hükümetin kesinti politikasının yeni bir kriz riskini azalttığını üzerine basa basa vurguladığını bildiriyor.

İngiltere'nin yüzde 2 olarak belirlenen enflasyon hedefine 2012 yılında ulaşılması umuluyor.

Enflasyonun hedeflenenin üzerinde seyretmesi nedeniyle faiz oranlarının bir süre daha halihazırdaki düşük seviyede kalacağı tahmin ediliyor.