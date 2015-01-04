Merve'nin bu pozuna oyuncak yağdı

Elazığ'da kapalı olan oyuncakçı dükkanının vitrinine bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Merve Akkavak'a yurdun dört bir yanından kolilerle oyuncak geldi.

Keban'ın dağ köylerinden Topkıran'da yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Halis ve Havva Akkavak çiftinin 2 çocuğundan biri olan Merve, ailesinin peynir, çökelek ve tereyağ gibi ürünler satmak için geldiği Ağın'da bir oyuncakçı dükkanının vitrinine bakarken Ağın Belediyesi'nde memur olarak çalışan Suat Uyanık'ın dikkatini çekti.

Oyuncaklara bakan Merve'nin fotoğrafını çeken Uyanık, bunu bir süre önce sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımın ardından yurdun dört bir yanından çok sayıda duyarlı vatandaş, Merve'ye kolilerle oyuncak gönderdi.



Akkavak ailesini ziyaret eden Uyanık, oyuncakları Merve'nin ailesine teslim etti. Küçük Merve, birbirinden farklı çok sayıda oyuncağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Fotoğrafı paylaştıktan sonra, Merve'ye oyuncak ve kıyafet göndermek isteyen yaklaşık 10 kişinin kendisinden adres istediğini belirten Uyanık, "30-40 çeşit oyuncak ve kıyafeti bana ulaştırdılar. Ben de sahibine, yani Merve'ye ulaştırdım. Halen bana mesaj atıp Merve'ye ulaşmak isteyenler var" ifadelerini kullandı.

Hediyeleri getiren Uyanık'ı evlerinin kapısında karşılayan Merve Akkavak, kolileri açarak oyuncakları tek tek inceledi. Hediyelerden dolayı mutluluk yaşayan küçük Merve, oyuncak ve kıyafet gönderen herkese teşekkür etti.

Merve'nin babaannesi Emanet Akkavak ise torununun ve kendilerinin hediyelerden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Merve çok bekledi. Çocuklara 'bugün benim arkadaşlarım gelecek' demiş. Çok sevindi, bugün evden hiç çıkmadı" şeklinde konuştu.