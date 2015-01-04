T24 LogoT24 Logo
Gündem

Merve'nin bu pozuna oyuncak yağdı

Elazığ'da kapalı bir oyuncakçı dükkanının vitrinine bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Merve Akkavak'a, Türkiye'nin dört yanından oyuncak yağdı

04 Ocak 2015 21:10

Elazığ'da kapalı olan oyuncakçı dükkanının vitrinine bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Merve Akkavak'a yurdun dört bir yanından kolilerle oyuncak geldi.

Keban'ın dağ köylerinden Topkıran'da yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Halis ve Havva Akkavak çiftinin 2 çocuğundan biri olan Merve, ailesinin peynir, çökelek ve tereyağ gibi ürünler satmak için geldiği Ağın'da bir oyuncakçı dükkanının vitrinine bakarken Ağın Belediyesi'nde memur olarak çalışan Suat Uyanık'ın dikkatini çekti.

Oyuncaklara bakan Merve'nin fotoğrafını çeken Uyanık, bunu bir süre önce sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımın ardından yurdun dört bir yanından çok sayıda duyarlı vatandaş, Merve'ye kolilerle oyuncak gönderdi.

Akkavak ailesini ziyaret eden Uyanık, oyuncakları Merve'nin ailesine teslim etti. Küçük Merve, birbirinden farklı çok sayıda oyuncağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Fotoğrafı paylaştıktan sonra, Merve'ye oyuncak ve kıyafet göndermek isteyen yaklaşık 10 kişinin kendisinden adres istediğini belirten Uyanık, "30-40 çeşit oyuncak ve kıyafeti bana ulaştırdılar. Ben de sahibine, yani Merve'ye ulaştırdım. Halen bana mesaj atıp Merve'ye ulaşmak isteyenler var" ifadelerini kullandı.

Hediyeleri getiren Uyanık'ı evlerinin kapısında karşılayan Merve Akkavak, kolileri açarak oyuncakları tek tek inceledi. Hediyelerden dolayı mutluluk yaşayan küçük Merve, oyuncak ve kıyafet gönderen herkese teşekkür etti.

Merve'nin babaannesi Emanet Akkavak ise torununun ve kendilerinin hediyelerden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Merve çok bekledi. Çocuklara 'bugün benim arkadaşlarım gelecek' demiş. Çok sevindi, bugün evden hiç çıkmadı" şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

merve akkavakelazığoyuncakdükkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24